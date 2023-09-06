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Haberler Galeri EYT biletini kaçıranlara kısmi emeklilik müjdesi! Aylık 7.500 TL maaşa en az +2.500 TL ek zam! 8 Eylül 1999-Mayıs 2008 sonrası sigorta girişine...

EYT biletini kaçıranlara kısmi emeklilik müjdesi! Aylık 7.500 TL maaşa en az +2.500 TL ek zam! 8 Eylül 1999-Mayıs 2008 sonrası sigorta girişine...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorunuyla karşı karşıya olan ve yeterli prim ödeme gün sayısını tamamlayamayan bireyler için kısmi emeklilik seçeneği önemli bir çözüm sunuyor. Kısmi emeklilik, normal emeklilik şartlarına göre aylıkları yüzde 25-30 oranında daha düşük olsa da, kök aylıkları 7 bin 500 lira olarak sabitleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 07:30
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EYT biletini kaçıranlara kısmi emeklilik müjdesi! Aylık 7.500 TL maaşa en az +2.500 TL ek zam! 8 Eylül 1999-Mayıs 2008 sonrası sigorta girişine...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorunuyla karşı karşıya olan ve yeterli prim ödeme gün sayısını tamamlayamayan bireyler için kısmi emeklilik seçeneği önemli bir çözüm sunuyor. Kısmi emeklilik, normal emeklilik şartlarına göre aylıkları yüzde 25-30 oranında daha düşük olsa da, kök aylıkları 7 bin 500 lira olarak sabitleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT biletini kaçıranlara kısmi emeklilik müjdesi! Aylık 7.500 TL maaşa en az +2.500 TL ek zam! 8 Eylül 1999-Mayıs 2008 sonrası sigorta girişine...

EYT'den primi yetmeyip yararlanamayanlar için kısmi emeklilik seçeneği de bulunuyor. Kısmi emeklilikte aylıklar normal şartlarda emekli olup elde edilecek aylıktan yüzde 25-30 daha düşük oluyor. Ancak kök aylıkları ne olursa olsun 7 bin 500 lira aylık bağlanacağı için bir kayıp olmuyor. Ocak'ta taban emekli aylığında artış bekleniyor.

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EYT biletini kaçıranlara kısmi emeklilik müjdesi! Aylık 7.500 TL maaşa en az +2.500 TL ek zam! 8 Eylül 1999-Mayıs 2008 sonrası sigorta girişine...

Temmuz-Aralık döneminde yüzde 35.25 olarak gerçekleşeceği tahmin edilen enflasyonun yansıtılması durumunda, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı 10 bin 143 liraya çıkabilecek. Kısmi emekli olan da bu tutarda aylık alacak.

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EYT biletini kaçıranlara kısmi emeklilik müjdesi! Aylık 7.500 TL maaşa en az +2.500 TL ek zam! 8 Eylül 1999-Mayıs 2008 sonrası sigorta girişine...

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Kısmi emeklilik, primini tamamlayamayanlara yaştan maaş hakkı tanıyor.

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EYT biletini kaçıranlara kısmi emeklilik müjdesi! Aylık 7.500 TL maaşa en az +2.500 TL ek zam! 8 Eylül 1999-Mayıs 2008 sonrası sigorta girişine...

Yaş haddi işe başlama tarihine, statüye göre değişiyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabiliyor.