06 Eylül 2023, Çarşamba
EYT biletini kaçıranlara kısmi emeklilik müjdesi! Aylık 7.500 TL maaşa en az +2.500 TL ek zam! 8 Eylül 1999-Mayıs 2008 sonrası sigorta girişine...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorunuyla karşı karşıya olan ve yeterli prim ödeme gün sayısını tamamlayamayan bireyler için kısmi emeklilik seçeneği önemli bir çözüm sunuyor. Kısmi emeklilik, normal emeklilik şartlarına göre aylıkları yüzde 25-30 oranında daha düşük olsa da, kök aylıkları 7 bin 500 lira olarak sabitleniyor.
Giriş Tarihi: 06.09.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 07:30
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