EYT BAŞVURU EKRANI açıldı mı, ne zaman açılacak? E-devlet EYT emeklilik başvuru süreci nasıl ilerleyecek? Şartları neler? Kısmi Emeklilikte değişiklik var mı?
EYT başvuru sürecinde kritik günler yaşanırken emeklilik için gün sayan milyonlarca kişinin gözü Meclis'e çevrildi. Şubatta hayata geçmesi beklenen düzenleme ile birlikte 1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2.2 milyon kişi hemen emeklilik hakkı kazanacak. Peki EYT başvuru ekranı ne zaman açılacak? EYT emeklilik başvuru süreci nasıl ilerleyecek?
Giriş Tarihi: 01.02.2023
23:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
23:32
EYT başvuru sürecine dair detaylar araştırılmaya başlandı. Emeklilik için gün sayan milyonlarca kişi düzenlemenin kabul edilmesini bekliyor. 4 maddelik yasa tasarısıyla birlikte ilk etapta 2.2 milyon kişiye emeklilik hakkı doğacak. Peki EYT başvuru ekranı ne zaman açıklanacak? EYT başvuru şartları neler? Kısmi emeklilik şartlarında değişiklik var mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, 30 Ocak tarihinde Meclis Başkanlığına sunuldu. Ardından alt komisyonlardan geçecek olan teklifin en geç haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşması hedefleniyor.
PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKESE EMEKLİLİK
Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:
"Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip.
İster Bağkur'lu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek.
İkinci olarak, bu konuda çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor."