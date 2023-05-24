24 Mayıs 2023, Çarşamba
EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? Kadın - erkek...
"EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından yüz binlerce EYT'li erken emeklilik için başvuruda bulundu. Konu hakkında gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:41
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