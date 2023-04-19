EVLİLİK KREDİSİ Evlendikten sonra da alınıyor mu? Başvuru şartları 2023 | Yaş sınır var mı? Devlet destekli faizsiz evlilik kredisine nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi arasında açıkladığı yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği gündemdeki yerini aldı. Açıklandığı ilk günden bu yana araştırılan kredi desteğinin şartları merak ediliyor. Peki yaş sınır var mı? Evlendikten sonra da alınıyor mu? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.04.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 08:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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