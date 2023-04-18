EVLİLİK KREDİSİ başvuru şartları 2023 | Yaş sınır var mı? Evlendikten sonra da alınıyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi arasında açıkladığı yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği gündemdeki yerini aldı. Açıklandığı ilk günden bu yana araştırılan kredi desteğinin şartları merak ediliyor. Peki yaş sınır var mı? Evlendikten sonra da alınıyor mu? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 18.04.2023
11:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
11:14
Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartlarına ilişkin detaylar sıklıkla merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklamasıyla birlikte gündeme geldi. Devlet destekli evlilik kredisi, kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası üzerinden şartları sağlayan çiftlere ödenecek. 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL'lik evlilik kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları neler?
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BAŞVURULAR BAŞLADI MI, ŞARTLARI NELER?
Öncelikle şunu belirtelim ki faizsiz devlet destekli evlilik kredisinin ne zaman başlayacağına ya da şartlarının ne olacağına ilişkin netleşen bir şey yok. Bu sebeple evlendikten sonra alınıp alınamayacağı bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi;
"Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz. İlk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bunun uygulamasını Norveç yapıyor. Belli bir oranı gençliğe ayırıyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin hibe programıyla yanında olacağız."
EVLENECEK ÇİFTLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ
Yine evliliklerin kolaylaşması ve maddi sıkıntıların finansmanı için de yeni bir model getirilecek. Evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi imkanı getiriliyor. Böylece maddi sıkıntılar yüzünden evliliğini erteleyenler bu kaynağı kullanacak.
EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK BANKADAN
Söz konusu evlilik desteği ve aile desteklerinin kaynağını ise kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.