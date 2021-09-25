Evlenmeden önce bu haberi okuyun! Azami katkı 12 bin 37 lira! İmza atmadan cepleri doldurun…

Evlenmek isteyen gençler için müjdeli haber! Evlenecek gençlerin bütçelerine büyük katkılar sağlanıyor. Devlet tarafından yapılan ödemelerle çeyiz hesabınızdaki miktar daha da yükseliyor. Birikim yapan her çifte 12 bin TL katkı sağlanıyor. Çiftler ayrı ayrı bu ödemelerden yararlanıp bu tutarı katkı sağlayabiliyor. Evlilik ödeneği olarak da bilinen çeyiz desteği ödemesi evlenecek olan binlerce kişiye ödeniyor. Böylelikle eşya ve düğün masrafları hafiflemiş oluyor.