Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! 2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...

Devlet destekli evlilik kredisi merak edilenler arasında yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesi ile açıklanan yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL nakit desteği sağlıyor. 48 aya varan vade imkanı ile evlenmek isteyen gençlere can suyu olacak olan ödeme faizsiz olarak sunulacak. Konuya ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki yeni evlenecek çiftler için kredi başvurusu ne zaman yapılacak?