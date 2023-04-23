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Haberler Galeri Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! 2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...

Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! 2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...

Devlet destekli evlilik kredisi merak edilenler arasında yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesi ile açıklanan yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL nakit desteği sağlıyor. 48 aya varan vade imkanı ile evlenmek isteyen gençlere can suyu olacak olan ödeme faizsiz olarak sunulacak. Konuya ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki yeni evlenecek çiftler için kredi başvurusu ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 17:22
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Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! 2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...

Devlet destekli evlilik kredisi merak edilenler arasında yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesi ile açıklanan yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL nakit desteği sağlıyor. 48 aya varan vade imkanı ile evlenmek isteyen gençlere can suyu olacak olan ödeme faizsiz olarak sunulacak. Konuya ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki yeni evlenecek çiftler için kredi başvurusu ne zaman yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! 2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söyledi.

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Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! 2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...

EVLENECEKLERE FAİZSİZ UZUN VADELİ KREDİ!

Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.

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Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! 2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi müjdeleri! Kadınlara erken emeklilik, vergisiz bilgisayar ve telefonu, evlenenlere faizsiz uzun vadeli kredi...

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Evlenecek çiftlere şipşak 150 bin TL yatacak! 2 yıl ödemesiz 0 faizli kredi hesabı! 24-32-48 ay vade imkanı! Başvuruna aylık 4.687 TL taksitle...

YURT DIŞI TELEFONLARDA KULLANIM SÜRESİ UZUYOR

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak.