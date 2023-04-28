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Haberler Galeri Evde Yakınına bakana SİGORTA kapısı açıldı! Temmuz zammında 5.637-5.854 TL'lik çifte hesap! Refah payına ek %30-35 ARTIŞ! Hane kişi sayısına göre şartlar!

Evde Yakınına bakana SİGORTA kapısı açıldı! Temmuz zammında 5.637-5.854 TL'lik çifte hesap! Refah payına ek %30-35 ARTIŞ! Hane kişi sayısına göre şartlar!

Evde yakınına bakanlar için müjde geldi. Yaşlı ve engelli yakınlarına bakanlar ve destek ödemesi alanlar sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Yaşlı bakım sigortası hayata geçecek. Böylece engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına sayılacak. Peki temmuzda evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:38
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Evde Yakınına bakana SİGORTA kapısı açıldı! Temmuz zammında 5.637-5.854 TL’lik çifte hesap! Refah payına ek %30-35 ARTIŞ! Hane kişi sayısına göre şartlar!

Evde hasta ve yaşlı yakınına bakanlar için sigorta yolu açıldı. Hayata geçecek olan yaşlı bakım sigortası ile birlikte evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Ayrıca memur maaş zam oranına göre temmuzda ödemelere artış gelecek. Peki hangi durumlarda evde bakım maaşı bağlanır? Hane geliri ne kadar olmalı? İşte 2-3-4-5 kişilik aileler için istenen kişi başı düşen gelir detayı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde Yakınına bakana SİGORTA kapısı açıldı! Temmuz zammında 5.637-5.854 TL’lik çifte hesap! Refah payına ek %30-35 ARTIŞ! Hane kişi sayısına göre şartlar!

Yaşlılar, engelliler için sağlanan desteklere önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek. İş hayatında yer almak isteyen yaşlılara yönelik esnek çalışma koşulları oluşturulurken, evde yaşayanlar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilecek, ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı desteklenecek. Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek; evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak.

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Evde Yakınına bakana SİGORTA kapısı açıldı! Temmuz zammında 5.637-5.854 TL’lik çifte hesap! Refah payına ek %30-35 ARTIŞ! Hane kişi sayısına göre şartlar!

MEMUR ZAMMI GELECEK

Ortalama 560 bin vatandaşın yararlandığı evde bakım yardımının tutarı halen aylık 4 bin 336 lira 80 kuruş. Bu tutar da önümüzdeki dönemde artırılacak. Artışı memur maaş katsayısındaki değişim gösterecek. Temmuz'da memur maaşlarına toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

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Evde Yakınına bakana SİGORTA kapısı açıldı! Temmuz zammında 5.637-5.854 TL’lik çifte hesap! Refah payına ek %30-35 ARTIŞ! Hane kişi sayısına göre şartlar!

Bu farkı ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Buna göre memurların yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaştı.

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Evde Yakınına bakana SİGORTA kapısı açıldı! Temmuz zammında 5.637-5.854 TL’lik çifte hesap! Refah payına ek %30-35 ARTIŞ! Hane kişi sayısına göre şartlar!

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.43 çıkacak. Bu durumda memurların Temmuz zammı yüzde 19.18 olarak gerçekleşecek. Ancak memurlara bir refah payı eklenmesi de bekleniyor. Bu durumda oran daha da yükselecek.