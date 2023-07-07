07 Temmuz 2023, Cuma
Evde bakım maaşına zam geldi mi, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin detayları...
Evde bakım maaşı alanlara çifte piyango! Sosyal güvencesi olmayanlar, SGK kapsamına alınacak. Evde bakım maaşından yararlananlar, Temmuz ayında ne kadar zam geleceğini araştırırken, bir müjde geldi. SGK düzenlemesine göre; sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Peki, evde bakım maaşı alanlara sigorta yapılacak mı? Zamlı evde bakım maaşı ve SGK düzenlemesinin detayları...
Giriş Tarihi: 07.07.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 16:04
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