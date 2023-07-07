Evde bakım maaşına zam geldi mi, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin detayları...

"Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon farkı 17.55 olurken memurlar buna ek olarak seyyanen zam alacak. Bu noktada, evde bakım maaşı alanlar hem yeni ücretleri hem de zamlı ödemelerin ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte, evde bakım maaşı sigortası ve zamlı ödemeler hakkında detaylar...