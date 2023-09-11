HaberlerGaleriEvde Bakım Maaşı yatan iller listesi 11-12-13-14-15 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?
Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 11-12-13-14-15 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?
Devlet, ekonomik veya sağlık sorunları nedeniyle bakım ihtiyacı olan aile bireylerini desteklemek amacıyla evde bakım maaşı ödemesi yapmaktadır. Bu maaş, ihtiyaç sahibi kişinin yakınlarının bakımını üstlenen aile fertlerine yöneliktir. Evde bakım maaşı, Türkiye'deki memur maaş katsayısına göre hesaplanır ve belirli dönemlerde güncellenir. Son zamla birlikte evde bakım maaşı miktarı artış gösterdi. İşte aylık ve yıllık hesaplama...