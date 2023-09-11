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Haberler Galeri Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 11-12-13-14-15 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 11-12-13-14-15 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

Devlet, ekonomik veya sağlık sorunları nedeniyle bakım ihtiyacı olan aile bireylerini desteklemek amacıyla evde bakım maaşı ödemesi yapmaktadır. Bu maaş, ihtiyaç sahibi kişinin yakınlarının bakımını üstlenen aile fertlerine yöneliktir. Evde bakım maaşı, Türkiye'deki memur maaş katsayısına göre hesaplanır ve belirli dönemlerde güncellenir. Son zamla birlikte evde bakım maaşı miktarı artış gösterdi. İşte aylık ve yıllık hesaplama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023 08:16
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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 11-12-13-14-15 Eylül | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, her ayın başında bu önemli destek ödemesini beklerler. Her yıl belirli dönemlerde zam yapılan bu destek ödemeleri, bakıma muhtaç, engelli veya yaşlı kişilere ve ailelerine önemli bir ekonomik katkı sunar. İşte zamlı Evde Bakım Parası ve başvuru detayları...

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 11-12-13-14-15 Eylül | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

Evde bakım aylığı alanların sayısı 600 bini geçerken bu destekte haneye giren gelir esas alınıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri kapsama alınmıyor.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 11-12-13-14-15 Eylül | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

Evde bakım desteği, engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Evde bakacak kişi yoksa bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin görüşü alınarak her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından verilebilir.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 11-12-13-14-15 Eylül | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Eylül ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri haziran ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 11-12-13-14-15 Eylül | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.