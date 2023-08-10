10 Ağustos 2023, Perşembe
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 10 Ağustos zamlı Evde Bakım maaşı hesaplara yattı mı, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı
Evde Bakım Maaşı e-Devlet sorgulama ekranı! Engelli, hasta ve yaşlı bireylerin evde bakımını üstlenen kişilere yönelik verilen evde bakım maaşı, her ay düzenli olarak ödeniyor. Söz konusu maaşlar, Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte güncellendi. Evde bakım maaşı yatan iller listesi, e-Devlet ve SMS aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihlerde yatıyor? İşte, haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 10.08.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 08:58
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13