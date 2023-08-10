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Haberler Galeri Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 10 Ağustos zamlı Evde Bakım maaşı hesaplara yattı mı, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 10 Ağustos zamlı Evde Bakım maaşı hesaplara yattı mı, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı

Evde Bakım Maaşı e-Devlet sorgulama ekranı! Engelli, hasta ve yaşlı bireylerin evde bakımını üstlenen kişilere yönelik verilen evde bakım maaşı, her ay düzenli olarak ödeniyor. Söz konusu maaşlar, Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte güncellendi. Evde bakım maaşı yatan iller listesi, e-Devlet ve SMS aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihlerde yatıyor? İşte, haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 10.08.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 08:58
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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 10 Ağustos zamlı Evde Bakım maaşı hesaplara yattı mı, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı

"Zamlı evde bakım maaşı yatmaya başladı mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara ve ailelerine her ay belirli tarihlerde yardım yapıyor. Vatandaşlar, 10 Ağustos 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesini araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 10 Ağustos zamlı Evde Bakım maaşı hesaplara yattı mı, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı

2023 YENİ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira olacak..

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 10 Ağustos zamlı Evde Bakım maaşı hesaplara yattı mı, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 10 Ağustos zamlı Evde Bakım maaşı hesaplara yattı mı, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı

2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 10 Ağustos zamlı Evde Bakım maaşı hesaplara yattı mı, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.