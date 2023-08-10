Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 10 Ağustos zamlı Evde Bakım maaşı hesaplara yattı mı, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı

"Zamlı evde bakım maaşı yatmaya başladı mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara ve ailelerine her ay belirli tarihlerde yardım yapıyor. Vatandaşlar, 10 Ağustos 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesini araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?