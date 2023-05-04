Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi | 4 MAYIS Evde Bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet/SMS sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi araştırılan konuların başında yer alıyor. Evde engelli, hasta ya da yaşlı yakınına bakan vatandaşlara yönelik düzenlenen evde bakım parası şartları sağlayanlara belli bir düzene göre yatıyor. Ayrıca hayata geçecek olan yaşlı bakım sigortasıyla birlikte evde yakınına bakanlara sigorta müjdesi de geldi. Peki mayıs ayı evde bakım parası yattı mı, ne zaman? Evde yakınına bakana sigorta var mı?