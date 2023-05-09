09 Mayıs 2023, Salı
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli yaşlı aylığı yatan iller! Ödeme tarihleri...
"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen kişilere maddi destek veriliyor. Bu destek SGK tarafından sağlanıyor. Henüz başvuru yapmamamış kişiler, konuya dair detayları araştırmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı şartları neler? İşte, evde bakım parası e-devlet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 09.05.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 17:14
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