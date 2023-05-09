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Haberler Galeri Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli yaşlı aylığı yatan iller! Ödeme tarihleri...

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli yaşlı aylığı yatan iller! Ödeme tarihleri...

"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen kişilere maddi destek veriliyor. Bu destek SGK tarafından sağlanıyor. Henüz başvuru yapmamamış kişiler, konuya dair detayları araştırmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı şartları neler? İşte, evde bakım parası e-devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 09.05.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 17:14
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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli yaşlı aylığı yatan iller! Ödeme tarihleri...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Söz konusu ödemelerin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet ekranı ve SMS ile sorgulanabiliyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar, başvuru şartlarını araştırıyor. Peki evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023? İşte, evde bakım maaşı sorgulama linki!

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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli yaşlı aylığı yatan iller! Ödeme tarihleri...

EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS AYI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası ödeme işlemleri her ayın 15'inde başlıyor ve ay sonuna kadar ödemelerin tamamı hesaplara aktarılıyor. Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'i gibi başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli yaşlı aylığı yatan iller! Ödeme tarihleri...

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım aylığı ödemeleri e-Devlet ekranından T.C. kimlik numarası ve şifresiyle görüntülenebiliyor.

EVDE BAKIM YARDIMI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli yaşlı aylığı yatan iller! Ödeme tarihleri...

Evde bakım maaşı sorgulama için ikinci bir yöntem ise telefonların SMS bölümünden yapılabiliyor. Ödemelerini Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli yaşlı aylığı yatan iller! Ödeme tarihleri...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 8 MAYIS LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Mayıs ayı içerisinde yapılacak evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan henüz açıklama gelmedi.