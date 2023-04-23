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Haberler Galeri Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 23-24 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi

Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 23-24 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi

Ramazan Byramı'na günler kala bayram ikramyelerinin ne zaman yatacağı gündem oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen evde bakım aylığı alanlara ikramiye verilip, verilemeyeceği merak ediliyor.Emeklilerin yanı sıra evde bakım maaşı ve aile destek yardımlarından faydalananların da Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanıp faydalanmayacağı araştırılıyor.Peki, evde bakım maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-devlet...

Giriş Tarihi: 23.04.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 15:26
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Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 23-24 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi

"Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi alacak mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen evde bakım aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Söz konusu ödemeler illere göre farklı günlerde yatırılıyor. Ramazan Bayramı'ndan önce verilecek olan bayram ikramiyesini kimlerin alacağı araştırılmaya başlandı. Peki, evde bakım maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2023? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi ve haberin ayrıntıları...

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Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 23-24 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 23-24 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi

Birden fazla emekli aylığı alanlara tek ikramiye ödenecek. Dul ve yetim aylığı alanlara ise Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana yeni yılda 1000 TL ödeme yapılacak. Evde bakım maaşı alanların ise bayram ikramiyesi alacağına dair açıklama henüz yapılmadı.

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Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 23-24 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

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Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 23-24 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi

Evde bakım maaşı her ayın 15 ile 30'u arasında hesaplara aktarılmaktadır. Ödeme tarihleri illere göre değişkenlik göstermektedir.