Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 23-24 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi

Ramazan Byramı'na günler kala bayram ikramyelerinin ne zaman yatacağı gündem oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen evde bakım aylığı alanlara ikramiye verilip, verilemeyeceği merak ediliyor.Emeklilerin yanı sıra evde bakım maaşı ve aile destek yardımlarından faydalananların da Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanıp faydalanmayacağı araştırılıyor.Peki, evde bakım maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-devlet...