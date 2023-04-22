Ev kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3’te 1’i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi heyecanlandırdı. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ve kadınlar için getirilen erken emeklilik ve prim destekleri bu noktada dikkat çekiyor. İsteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek. Ayrıca çalışan annelere de ikinci bir erken emeklilik imkanı tanınacak. İşte kadınlara emeklilik rehberi...