HaberlerGaleriEv kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...
Ev kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...
Ev kadınları ve çalışan anneler için erken emeklilik kapıları açılıyor. Başkan Erdoğan seçim beyannamesini açıklarken, "Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz." demişti. Bu sözlerin ardından özellikle kadınlar "Ev hanımlarına emeklilik hakkı verildi mi?" "Çalışan annelere perim desteği geldi mi?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...