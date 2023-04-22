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Haberler Galeri Ev kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...

Ev kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...

Ev kadınları ve çalışan anneler için erken emeklilik kapıları açılıyor. Başkan Erdoğan seçim beyannamesini açıklarken, "Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz." demişti. Bu sözlerin ardından özellikle kadınlar "Ev hanımlarına emeklilik hakkı verildi mi?" "Çalışan annelere perim desteği geldi mi?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 09:11
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Ev kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3’te 1’i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi heyecanlandırdı. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ve kadınlar için getirilen erken emeklilik ve prim destekleri bu noktada dikkat çekiyor. İsteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek. Ayrıca çalışan annelere de ikinci bir erken emeklilik imkanı tanınacak. İşte kadınlara emeklilik rehberi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3’te 1’i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan sosyal destekler dezavantajlı kesimleri korurken aynı zamanda kadınlar için önemli emeklilik avantajları da taşıyor.

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Ev kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3’te 1’i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI GELDİ Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi özellikle sosyal tarafları önceleyen yenilikler içeriyor. Başta aile olmak üzere birçok kesimi destek kapsamına alan düzenlemeler önümüzdeki dönemde hayatımıza girecek.

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Ev kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3’te 1’i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...

Özellikle aile destek programı ile başta kadınlar ve gençler olmak üzere dezavantajlı kesimler koruma altına alınıyor. Kadınlar için getirilen erken emeklilik ve prim destekleri bu noktada önem kazanıyor.

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Ev kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3’te 1’i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...

PRİMLERİN ÜÇTE BİRİ DEVLETTEN

Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak.