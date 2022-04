📢Et fiyatları ne kadar 2022? 💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL?

Vatanda┼člar─▒n b├╝t├želerinden dolay─▒ temel g─▒da ├╝r├╝nlerini az sat─▒n almaya ba┼člamas─▒ sonras─▒nda eti daha ucuza almas─▒ i├žin Et ve S├╝t Kurumu ile Tar─▒m Kredi Kooperatif Marketlerinin devreye girdi. Cumhurba┼čkan─▒n─▒n talimatiyla k─▒rm─▒z─▒ et ve tavuk eti fiyatlar─▒n─▒n ne kadar indirime girdi─či t├╝m illerden vatanda┼člar taraf─▒ndan merak konusu oldu ve yo─čun bir ┼čekilde ara┼čt─▒r─▒l─▒yor. Peki Et fiyatlar─▒ ne kadar 2022? Et ve S├╝t Kurumu, Tar─▒m Kredi Kooperatifleri g├╝ncel k─▒rm─▒z─▒ ve beyaz et, s├╝t ├╝r├╝nleri fiyatlar─▒ ka├ž TL? ─░┼čte konuya dair son geli┼čmeler!