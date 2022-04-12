📢Et fiyatları ne kadar 2022? 💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL?

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında temel ihtiyaç ürün fiyatları yer alıyor ve yapılan indirimler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın ete ucuz fiyatla ulaşabilmesi için harekete geçti ve tüm illerden vatandaşlar et fiyatları ne kadar 2022 sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Temel gıda ürünleri arasında yer alan ve kişilerin sağlıklı beslenmesinde önemli rol alan kırmızı, beyaz et ve süt fiyatlarının Et ve Süt Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden ne kadar fiyattan satıldığına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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