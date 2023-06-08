08 Haziran 2023, Perşembe
Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! 1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasıyla birlikte milyonlarca vatandaşa emeklilik kapısı açıldı. EYT'den yararlanamayanlar ise erken emeklilik yollarını araştırmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SSK, Bağ-Kur'lu için primleri eşitleyecek yeni sistem için müjdeyi duyurmuştu. EYT kapsamına giremeyen 1999 öncesi ve 2000 sonrası için emeklilik şartları merak konusu oldu. İşte, erken emeklilik hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 15:56
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