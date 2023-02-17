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Haberler Galeri Erken emeklilikte tablo güncellendi! 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre hesaplandı! Listeye bakın hesabınızı yapın! 1999 ve 2008 sonrası...

Erken emeklilikte tablo güncellendi! 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre hesaplandı! Listeye bakın hesabınızı yapın! 1999 ve 2008 sonrası...

Erken emeklilik için yasalar kapsamında çalışanların bazı hakları bulunuyor. Şartları yerine getirenler emeklilik hayallerine kavuşabiliyor. Kadın ve erkekler için aranan yaş ve prim şartları bu süreçte farklı oluyor. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Diğer yandan yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır. Hal böyle olunca erken emeklilik şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek? Erken emeklilik şartları nelerdir? İşte konu hakkında detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023 13:12
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Erken emeklilikte tablo güncellendi! 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre hesaplandı! Listeye bakın hesabınızı yapın! 1999 ve 2008 sonrası...

Ülkemizin yasalarında erken emeklilik bazı imkanlar bulunuyor. Yaş haddinden emeklilik için işe giriş tarihi oldukça önem kazanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekli. Gereken şartları yerine getirenler erken emeklilik imkanından yararlanıyor. İşte, erken emeklilikte aranan şartlar...

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Erken emeklilikte tablo güncellendi! 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre hesaplandı! Listeye bakın hesabınızı yapın! 1999 ve 2008 sonrası...

Normal şartlarda çalışanların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemesi ve hizmet süresine ilişkin bilgiler dikkate alınır.

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Erken emeklilikte tablo güncellendi! 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre hesaplandı! Listeye bakın hesabınızı yapın! 1999 ve 2008 sonrası...

Özellikle de emeklilik için gerekli primin ödenmesi ve sigortalılık süresi ile yaşın doldurulması bekleniliyor. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı, ilk sigorta başlangıç tarihinize göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli.

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Erken emeklilikte tablo güncellendi! 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre hesaplandı! Listeye bakın hesabınızı yapın! 1999 ve 2008 sonrası...

SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik tarihinizi belirliyor. Bütün bu kuralların içinde erken emeklilik imkanı sağlayan bazı ayrıcalıklar da var.

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Erken emeklilikte tablo güncellendi! 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre hesaplandı! Listeye bakın hesabınızı yapın! 1999 ve 2008 sonrası...

Bunların başında da kadınlar için annelik, erkeklerde ise askerlik en önemli avantajı sağlıyor. Peki başka neler var? İşte pek çok çalışanın bilmediği erken emeklilik fırsatı sunan 7 formülü sizler için derledik.