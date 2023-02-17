Erken emeklilikte tablo güncellendi! 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre hesaplandı! Listeye bakın hesabınızı yapın! 1999 ve 2008 sonrası...

Erken emeklilik için yasalar kapsamında çalışanların bazı hakları bulunuyor. Şartları yerine getirenler emeklilik hayallerine kavuşabiliyor. Kadın ve erkekler için aranan yaş ve prim şartları bu süreçte farklı oluyor. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Diğer yandan yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır. Hal böyle olunca erken emeklilik şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek? Erken emeklilik şartları nelerdir? İşte konu hakkında detaylar!