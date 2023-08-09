Erken emeklilik müjdesi bekleyene gün doğdu! EYT'siz 39'dan fazla mesleğe piyango vurdu! SGK girişi 2000 sonrasına...

Emeklilik yaşını beklemek yerine daha erken emekli olmanın yolları, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle erken emeklilik imkanlarının genişlemesi, milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. Daha önce 18 meslek grubuna tanınan bu ayrıcalık, artık 39'u aşan meslek dalına da olanak sağlayarak daha fazla kişinin erken emekli olma hayalini gerçeğe dönüştürme şansı sunuyor. İşte detayları...