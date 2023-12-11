Erken emeklilik için 7 prim+yaş formülü sıralandı! 2160-4500-1800 güne detaylar sıralandı! 1999, 1 Ekim 2008 sonrasına...

KISMİ EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik olarak da adlandırılan bu yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren kişiler, daha fazla çalışmadan emekli olma fırsatına sahiptir. Bu durumda, kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60 yaşa kadar çıkmaktadır. Bu imkan, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerlidir. Ancak, 9 Eylül 1999 tarihinden sonraki sigortalılar için bu imkanı elde etmek için prim şartı 4500'e, yıl şartı ise 25'e çıkmaktadır.