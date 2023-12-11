11 Aralık 2023, Pazartesi
Erken emeklilik için 7 prim+yaş formülü sıralandı! 2160-4500-1800 güne detaylar sıralandı! 1999, 1 Ekim 2008 sonrasına...
Erken emeklilik, birçok kişinin hayalini süsleyen bir konsept. Ancak bu süreci başarılı bir şekilde yönetmek için bilinmesi gereken bazı önemli noktalar var. 11 Aralık 2023 Pazartesi günü A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tek tek açıkladı. İşte erken emekli olmanın yollarını açıklayan 7 formül...
Giriş Tarihi: 11.12.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 11:32
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