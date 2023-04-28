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Engelli yaşlı aylığı yatan iller listesi! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu 2023?

Evde bakım maaşı hakkında detaylar, Mayıs ayına sayılı günler kala araştırılmaya başladı. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelerine verilen sosyal destek ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağı ve ne kadar olduğu merak konusu oluyor. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2023 Mayıs Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 28.04.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 08:32
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Engelli yaşlı aylığı yatan iller listesi! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu 2023?

"Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen maaş, Nisan ayının sonuna girilmesiyle birlikte merak konusu oluyor. Söz konusu maaş için vatandaşlar, Mayıs ayına sayılı günler kala, "Evde bakım aylığı ne kadar kaç TL oldu?, 2023 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak? sorularını gündmee taşıdı. İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi...

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Engelli yaşlı aylığı yatan iller listesi! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu 2023?

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı her ayın 15 ile 30'u arasında hesaplara aktarılmaktadır. Ödeme tarihleri illere göre değişkenlik göstermektedir.

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Engelli yaşlı aylığı yatan iller listesi! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu 2023?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

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Engelli yaşlı aylığı yatan iller listesi! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu 2023?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerini sorgulamak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Sorgulama yapmak isteyenler SMS veya e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilir.

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Engelli yaşlı aylığı yatan iller listesi! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu 2023?

E-devlet üzerinden sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılarak "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" işlemine giderek sorgulama yapılabilir.