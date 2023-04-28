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Engelli yaşlı aylığı yatan iller listesi! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL oldu 2023?
Evde bakım maaşı hakkında detaylar, Mayıs ayına sayılı günler kala araştırılmaya başladı. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelerine verilen sosyal destek ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağı ve ne kadar olduğu merak konusu oluyor. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2023 Mayıs Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 08:31Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 08:32