16 Ekim 2021, Cumartesi
Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...
2022 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle asgari ücret ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ( TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Merkez Bankası beklenti anketine göre, enflasyon şimdiden yüzde 17,63 olacak. TUİK tarafından Eylül ayı enflasyon oranı 19,58 olarak hesaplanmıştı. İşte, 2022 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yeni rakamlar...
Giriş Tarihi: 15.10.2021 18:22 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 23:54
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