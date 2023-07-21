HaberlerGaleriEn düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! Oranlar sil baştan güncellendi, %5 ek zam yapıldı!
En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! Oranlar sil baştan güncellendi, %5 ek zam yapıldı!
Emeklilere %25'lik zam düzenlemesiyle birlikte maaşlarında artış sağlandı. Temmuz ayıyla birlikte geçerli olacak ek ödemelerle birlikte milyonlarca emekli, ilk maaşlarını almaya başladı. %5'lik ek zam ile maaşlar sil baştan yenilenerek netleşti. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların cevapları...