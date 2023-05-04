HaberlerGaleriEn düşük 14 bin 71 TL cepte! Memura emekliye 3'lü ZAM! %6+%15+6 aylık enflasyon farkı maaşları katlayacak! Hesaplandı! Temmuzda kim kaç TL alacak?
En düşük 14 bin 71 TL cepte! Memura emekliye 3'lü ZAM! %6+%15+6 aylık enflasyon farkı maaşları katlayacak! Hesaplandı! Temmuzda kim kaç TL alacak?
Milyonlarca memur ve emekli memur gözlerini temmuz maaş zammına çevirdi. Yüzde 6 sözleşme zammı, 6 aylık enflasyon farkı refah payı maaşları katlayacak. TÜİK tarafından açıklanan mayıs enflasyon oranıyla birlikte geriye son 2 veri kaldı. 4 ayda yüzde 13.08'e ulaştı. Peki temmuzda en düşük memur maaşı kaç olacak? Kim ne kadar maaş alacak? Kalem kalem hesaplandı. İşte meslekler göre örnek maaşlar...