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Haberler Galeri En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti! Nisan 2023 ilave tediye hangi tarihte, ne zaman?4/D'li kamu işçisi tediye TARİHLERİ

En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti! Nisan 2023 ilave tediye hangi tarihte, ne zaman?4/D'li kamu işçisi tediye TARİHLERİ

Her yıl yılda iki eşit parçaya bölünerek ödemesi gerçekleştirilen ilave tediyeler nisan ayı içerisinde işçinin cebine girecek. Ödemeler maaşa göre değişirken, en düşük ödeme de 3.100 TL olarak sağlanacak. Peki kamu işçisinin ikramiyeleri ne zaman yatacak? İlave tediye 2023 nisanın kaçında yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 08:07
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En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti! Nisan 2023 ilave tediye hangi tarihte, ne zaman?4/D’li kamu işçisi tediye TARİHLERİ

İlave tediye ödemeleri ne zaman sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. Yıl içerisinde 2 eşit parçada ödemesi yapılan ilave tediye, kamuda çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiriyor. Kamu işçilerine her yıl ilave ödenen tediyeler (ikramiye) 52 günlük veriliyor. Peki 4/D'li kamu işçisi tediye ödemeleri yattı mı, yatacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti! Nisan 2023 ilave tediye hangi tarihte, ne zaman?4/D’li kamu işçisi tediye TARİHLERİ

İLK TAKSİTLER OCAK AYINDA YATTI!

Kamu işçilerine her yıl ilave ödenen tediyeler (ikramiye) 52 günlük veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor.

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En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti! Nisan 2023 ilave tediye hangi tarihte, ne zaman?4/D’li kamu işçisi tediye TARİHLERİ

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ödenen ilave tediyelerin ilki ocak ayı içerisinde yatırıldı.

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En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti! Nisan 2023 ilave tediye hangi tarihte, ne zaman?4/D’li kamu işçisi tediye TARİHLERİ

2. TAKSİT ÖDEME TARİHLERİ

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu.

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En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti! Nisan 2023 ilave tediye hangi tarihte, ne zaman?4/D’li kamu işçisi tediye TARİHLERİ

Yapılan açıklamada 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelerin ilkinin 27 Ocak 2023 tarihinde, ikincisinin de 17 Nisan 2023'te ödeneceği bildirildi.