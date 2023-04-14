HaberlerGaleriEn az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti! Nisan 2023 ilave tediye hangi tarihte, ne zaman?4/D'li kamu işçisi tediye TARİHLERİ
En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti! Nisan 2023 ilave tediye hangi tarihte, ne zaman?4/D'li kamu işçisi tediye TARİHLERİ
Her yıl yılda iki eşit parçaya bölünerek ödemesi gerçekleştirilen ilave tediyeler nisan ayı içerisinde işçinin cebine girecek. Ödemeler maaşa göre değişirken, en düşük ödeme de 3.100 TL olarak sağlanacak. Peki kamu işçisinin ikramiyeleri ne zaman yatacak? İlave tediye 2023 nisanın kaçında yatacak?