En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti! Nisan 2023 ilave tediye hangi tarihte, ne zaman?4/D'li kamu işçisi tediye TARİHLERİ

Her yıl yılda iki eşit parçaya bölünerek ödemesi gerçekleştirilen ilave tediyeler nisan ayı içerisinde işçinin cebine girecek. Ödemeler maaşa göre değişirken, en düşük ödeme de 3.100 TL olarak sağlanacak. Peki kamu işçisinin ikramiyeleri ne zaman yatacak? İlave tediye 2023 nisanın kaçında yatacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 08:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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