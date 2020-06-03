Emlak Konut'tan 3 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?

Emlak Konut projeleri nelerdir? Yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunan Emlak Konut, projelerin hayata geçirleceği illeri ve projeleri açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunan Emlak Konut, yaptığı açıklamada ödemelerin 3 yıl sonra başlayacağını duyurdu. Söz konusu kampanya; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli, ve Niğde'deki projelerini içeriyor. Peki, Emlak Konut projeleri hangileri? Emlak Konut proje fiyatları ne kadar? İşte Emlak Konut projeleri ile ilgili merak edilenler...