Emekliye zam sonrası maaşa ek 8.500 TL! 4A, 4B, 4C'liye çifte kazanç kapısı açıldı! Son 2 hafta tek yapmanız gereken...
Emeklilere uygulanan temmuz zammıyla birlikte ek kazanç kapısı açıldı. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nın hesaplarına 6.000, 6.500, 7.000, 7.500, 8.500 TL'ye varan ödemeler trink olarak yatacak. Başvuru için tek bir şart bulunurken bunun sağlanması durumunda kolayca paranızı alabilirsiniz. Başvuru için son 2 hafta. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 18.07.2023
09:13 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
09:24
Emeklilere uygulanan temmuz zammıyla birlikte ek kazanç kapısı açıldı. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nın hesaplarına 6.000, 6.500, 7.000, 7.500, 8.500 TL'ye varan ödemeler trink olarak yatacak. Başvuru için tek bir şart bulunurken bunun sağlanması durumunda kolayca paranızı alabilirsiniz. Başvuru için son 2 hafta. İşte konuya ilişkin detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.
.
17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL
Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.
SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.
.
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir imkanı sağlayan promosyonda kampanyalar sürüyor. Bankalar Temmuz kampanyalarını duyururken, başvuranlara 10 bin liraya varan promosyon veriliyor.
Bankalar 3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500- 10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor.
Temmuz zammıyla pek çok kişi, bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek.