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Haberler Galeri Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor! SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak…

Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor! SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak…

Milyonlarca emekli her yıl maaşlarına zam almaya devam ediyor. Enflasyon oranlarına göre verilen zamlarda hesap kitap başladı. Netleşen rakamlara göre; Ocak ayında emeklilere yüzde 9.17 veya 10.01 zam yapılacağı öngörülüyor. Bu oran henüz kesin olmasa da; Kasım ve Aralık ayının enflasyon verileriyle Ocak maaş zammı kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu zamdan faydalandığında maaşlara 750 liraya kadar bir artış sağlanacak. İşte, emeklinin 2022 zam hesabı!

Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:48
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Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor! SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak…

Maaşlarına zam alacak emeklilerin 2022 kazancı merak ediliyor. SSK Bağ-Kur'lunun yüz güldüren zam hesabı sürüyor. Maaşlarda 750 TL'ye varan artışlar olacağı hesaplanıyor. Ekonomistlerin yaptığı hesaplamalara göre; enflasyon tahminlerine göre emekli maaşları yüzde 9.17 veya yüzde 10.01 zamlanacak. Kesin oran için Kasım ve Aralık ayı verilerinin yayınlanması gerekecek. 6 aylık enflasyon dilimi ortaya çıktığında maaş oranı da belirlenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor! SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak…

TAKVİM'in haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı.

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Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor! SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak…

Emekli ocak zammı yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı için ipuçları da geliyor.

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Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor! SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak…

503 TL ZAM KESİN

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 503 liraya varan artış yaşanacak.

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Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor! SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak…

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 995 liraya çıkacak.