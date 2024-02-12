12 Şubat 2024, Pazartesi
Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7'lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...
Ocak ayıyla birlikte milyonlarca memurun ve emeklinin maaşı güncellendi ve 2024 yılına yüzde 49.25'lik bir maaş zammıyla başladılar. Bu önemli düzenleme, hem memurlar hem de emekliler için maaşlarda önemli bir artış sağladı. Şimdi gözler, temmuz zammı ve ikramiye zammına çevrildi. İşte yeni maaş hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 17:32 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 17:32
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