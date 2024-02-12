12 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7'lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...

Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7'lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...

Ocak ayıyla birlikte milyonlarca memurun ve emeklinin maaşı güncellendi ve 2024 yılına yüzde 49.25'lik bir maaş zammıyla başladılar. Bu önemli düzenleme, hem memurlar hem de emekliler için maaşlarda önemli bir artış sağladı. Şimdi gözler, temmuz zammı ve ikramiye zammına çevrildi. İşte yeni maaş hesaplamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2024 17:32 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 17:32
  • 1
  • 8
Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7’lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklileri için Temmuz ayında yapılacak zam ve farklar için ilk veri belli oldu. İlk 6 aylık enflasyon oranı, emeklilerin maaşlarına yansıtılacakken, memurlara yüzde 10 zam ve enflasyon farkı verilecek. Öte yandan milyonlarca emeklinin gözü kulağı, yaklaşan bayram ikramiyesine çevrilirken, müjdeli bir haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7’lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...

TEMMUZ AYINDA YAPILACAK ZAM

Milyonlarca memurun ve emeklinin maaşlarına yıl sonuna kadar bir zam daha yapılacak. Temmuz ayında yapılacak olan bu zam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını etkileyecek. İlk 6 aylık enflasyon oranı, emeklilerin maaşlarına yansıtılacakken, memurlara yüzde 10 zam ve enflasyon farkı verilecek. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 6.70 olarak gerçekleşmesiyle, geriye 5 enflasyon verisi daha bekleniyor.

  • 3
  • 8
Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7’lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...

İKİNCİ ZAM ORANI VE BEKLENTİLER

Temmuz ayındaki ikinci zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak ve aynı ay içinde ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı, ilk 6 aylık TÜFE'ye göre belirlenecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 15'i aşırsa, memurlara ve memur emeklilerine fark verilecek. Bu fark, yüzde 10'luk Temmuz zammına eklenerek ödenecek.

  • 4
  • 8
Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7’lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...

BAYRAM İKRAMİYESİ VE BEKLENTİLER

Bayram ikramiyesi tutarında artış sinyali verilirken, 4 farklı formül gündeme geldi. Eğer tutar 5 bin lira olursa, emekliler yılda 10 bin lira ikramiye veya 13. maaş almış olacaklar. Hükümet, ikramiye artışı için çalışmalara başlamaya hazır olduğunu belirtti. İlk formüle göre, emeklilerin yüzde 49.25'lik Şubat zammı ikramiyeye de yansıtılabilir ve bu durumda ikramiye 3 bin lira seviyesine çıkabilir. İkinci formülde ise 2023'teki yüzde 64.77'lik enflasyonun yansıtılması öngörülüyor. Bu durumda ikramiye 3 bin 300 liraya yükselecek. Üçüncü formülde ise ikramiyenin yüzde 100 artırılması öneriliyor ve bu durumda emekliler 4'er bin liradan iki bayramda 8 bin lira ek gelir elde edebilecekler.

  • 5
  • 8
Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7’lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...

İLK ORAN SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NASIL YANSIYACAK?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri:

OCAK MAAŞI: 10.000,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 10.670,00 TL

OCAK MAAŞI: 10.100,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 10.776,70 TL

OCAK MAAŞI: 10.200,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 10.883,40 TL

OCAK MAAŞI: 10.300,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 10.990,10 TL

OCAK MAAŞI: 10.400,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 11.096,80 TL

OCAK MAAŞI: 10.500,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 11.203,50 TL

OCAK MAAŞI: 10.600,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 11.310,20 TL

OCAK MAAŞI: 10.700,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 11.416,90 TL

OCAK MAAŞI: 10.800,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 11.523,60 TL

OCAK MAAŞI: 10.900,00 TL

ŞUBAT MAAŞI (ZAMLI): 11.630,30 TL