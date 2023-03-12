HaberlerGaleriEmekliye PROMOSYON KILAVUZU ÇIKTI! 3 yıl beklemeye gerek yok! Maaştan bağımsız 6.750-7.200-8.000 TL! SSK, Bağkur, EYT'liye fırsat ATM uzaklığında!
Emekliye PROMOSYON KILAVUZU ÇIKTI! 3 yıl beklemeye gerek yok! Maaştan bağımsız 6.750-7.200-8.000 TL! SSK, Bağkur, EYT'liye fırsat ATM uzaklığında!
Bankalar EYT yarışına başladı. Öncesinde 1.500 TL'ye varan emekli promosyon ödemeleri şu anda 10.000 TL'ye sınırına yaklaştı. EYT'lilerle birlikte milyonlarca emeklinin maaş pastasından pay almak isteyen bankalar promosyon rakamlarını peş peşe açıkladı. Ancak promosyon alacağınız bankada önemli olan tek şey tutarlar olmamalı. Promosyon anlaşması yapılırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Hangi emekliler promosyon alıyor?