Emekliye müjdeli duyuru saat 10.15'te yapıldı! 10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SSK BAĞKUR emeklisine jest geldi

Mayıs ayı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı bankalar tarafından sunulan emekli promosyonları için yeni fırsatlarla dolu bir ay olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli bankalar, emekli maaşlarını kendi hesaplarına taşıyan müşterilere cazip nakit promosyonlar sunuyor ve 31 Mayıs tarihine kadar başvuruları kabul ediyor. Emeklilere yönelik bu teklifler, ekonomik destek sağlamanın yanı sıra pek çok avantajı da beraberinde getiriyor. İşte emekliler için sunulan bu promosyonlar hakkında bilmeniz gerekenler...