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Emekliye maaş+ek ödeme zammı! SSK, BAĞ-KUR'luya A'dan Z'ye hesaplama: %5-4 daha fazla...

Bu ay, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için sevindirici gelişmeler var. Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, ekonomik açıdan rahatlama sağlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24.73, memur emeklilerine ise yüzde 19.31 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bu zamlar, kök maaşlarla birlikte yüzde 5 oranındaki ek ödemeleri de artıracak. Peki, hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 09:14 Güncelleme: 06.07.2024 09:15
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Emekliye maaş+ek ödeme zammı! SSK, BAĞ-KUR’luya A’dan Z’ye hesaplama: %5-4 daha fazla...

Yaklaşık 16 milyon emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranları açıklandı. Temmuz ayı itibarıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 24.73, memur emeklilerinin kök aylıkları ise yüzde 19.31 oranında artacak. Ancak artış sadece kök aylıklarla sınırlı kalmayacak, ek ödeme tutarları da yükseltilecek. Bu düzenlemeyle emeklilerin maddi rahatlığına katkı sağlanması hedefleniyor.

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Emekliye maaş+ek ödeme zammı! SSK, BAĞ-KUR’luya A’dan Z’ye hesaplama: %5-4 daha fazla...

Emeklilerin merakla beklediği haber geldi. Her ay maaşlarına yansıtılan ek ödeme oranları, Temmuz ayı itibarıyla güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte kök aylıklar da artarken, emeklilerin maaşlarında da önemli bir artış yaşanacak.

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Emekliye maaş+ek ödeme zammı! SSK, BAĞ-KUR’luya A’dan Z’ye hesaplama: %5-4 daha fazla...

Ek Ödeme Sınırı Yeniden Belirlendi

Geçmişte vergi iadesinin yerine getirilen ve her ay ödenen ek ödeme oranlarında değişikliğe gidildi. 2024'ün ilk yarısında 7 bin 135 lira 19 kuruş olan kök aylık sınırı, Temmuz ayından itibaren 8 bin 513 liraya yükseltildi.

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Emekliye maaş+ek ödeme zammı! SSK, BAĞ-KUR’luya A’dan Z’ye hesaplama: %5-4 daha fazla...

Yeni Dönemde Oranlar Nasıl Hesaplanacak?

Yeni düzenlemeye göre, Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere;

📍8 bin 513 liranın altındaki kök aylıklara yüzde 5,

📍8 bin 513 liranın üstündeki kök aylıklara ise yüzde 4 oranında ek ödeme yapılacak.

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Emekliye maaş+ek ödeme zammı! SSK, BAĞ-KUR’luya A’dan Z’ye hesaplama: %5-4 daha fazla...

Ek Ödemeler Yeni Kök Aylık Üzerinden Hesaplanacak

Ek ödemelerin tutarı da Temmuz ayından itibaren yeni kök aylıklar üzerinden hesaplanacak. Bu da emeklilerin maaşlarında ek bir artış anlamına geliyor.