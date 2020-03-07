Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman? Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi. Uzun zamandır merak edilen intibak zammı onaylandı. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklilerine 355 TL intibak zammı verilecek. Şimdi ise gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Konu ile ilgili tüm detayları yazımızda derledik. Peki, emekliye 355 TL intibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? Giriş Tarihi: 07.03.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 18:17
Emekli intibak zammı 2020 ne zaman verilecek? Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği intibak zammında müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SSK ve Bağkur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı onaylandı. Bu gelişmelerin ardından emekliler ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, emekliye 355 TL intibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
İNTİBAK ZAMMI NE ZAMAN VERİLECEK?
Milyonların gözü kulağı bakanlık tarafından gelecek müjdeli haberdeydi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafıından intibak zammı onaylandı. İlk olarak 55 TL zam olacak. Bu oran ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkacak. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor.
EMEKLİLERE PROMOSYON MÜJDESİ
Emekli promosyon ücretleri belli oluyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği promosyon ücretleri konusunda bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ücretlerini açıklıyor. Emeklilerin büyük merakla araştırdığı promosyon ücretleri konusunda son gelişmeleri derledik. İşte bankaların promosyon ücretleri...
ZİRAAT BANKASI
Yapılan anlaşmaya göre, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödenecek. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak.
HALKBANK
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.