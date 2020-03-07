Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?

Emekli intibak zammı 2020 ne zaman verilecek? Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği intibak zammında müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SSK ve Bağkur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı onaylandı. Bu gelişmelerin ardından emekliler ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, emekliye 355 TL intibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...