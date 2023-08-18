HaberlerGaleriEmekliye ilaç gibi gelecek müjde! SSK, Bağ-Kur'luya ara zam kapıda! Ocak 2024'ten önce DİP maaşlar şekillenecek! 7.500 TL alana 9.894 TL…
Emekliye ilaç gibi gelecek müjde! SSK, Bağ-Kur'luya ara zam kapıda! Ocak 2024'ten önce DİP maaşlar şekillenecek! 7.500 TL alana 9.894 TL…
Emeklileri sevindirecek haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, emekli maaşlarında düzenleme yapılması talimatını vermesiyle birlikte ilgili konuda girişimler başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonucu Başkan Erdoğan'a sunulacak. Peki 7.500 TL kök maaş nasıl etkilenecek? Emekliye ara zam ne zaman? Emekli maaşları ne kadar olacak?