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Haberler Galeri Emekliye ilaç gibi gelecek müjde! SSK, Bağ-Kur'luya ara zam kapıda! Ocak 2024'ten önce DİP maaşlar şekillenecek! 7.500 TL alana 9.894 TL…

Emekliye ilaç gibi gelecek müjde! SSK, Bağ-Kur'luya ara zam kapıda! Ocak 2024'ten önce DİP maaşlar şekillenecek! 7.500 TL alana 9.894 TL…

Emeklileri sevindirecek haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, emekli maaşlarında düzenleme yapılması talimatını vermesiyle birlikte ilgili konuda girişimler başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonucu Başkan Erdoğan'a sunulacak. Peki 7.500 TL kök maaş nasıl etkilenecek? Emekliye ara zam ne zaman? Emekli maaşları ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 07:56
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Emekliye ilaç gibi gelecek müjde! SSK, Bağ-Kur’luya ara zam kapıda! Ocak 2024’ten önce DİP maaşlar şekillenecek! 7.500 TL alana 9.894 TL…

Emekliler için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarında düzenleme talimatı, emeklilerin yüzünü güldürdü. Ayrıca, emeklilerin merakla beklediği ocak ayı maaş hesaplamasında Merkez Bankası'nın TÜFE tahminiyle ilk ipuçları da geldi. Peki emekliye ara zam ne zaman? Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ilaç gibi gelecek müjde! SSK, Bağ-Kur’luya ara zam kapıda! Ocak 2024’ten önce DİP maaşlar şekillenecek! 7.500 TL alana 9.894 TL…

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, emeklilere iyileştirme için çalışma başlatıldı.

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Emekliye ilaç gibi gelecek müjde! SSK, Bağ-Kur’luya ara zam kapıda! Ocak 2024’ten önce DİP maaşlar şekillenecek! 7.500 TL alana 9.894 TL…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız.

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Emekliye ilaç gibi gelecek müjde! SSK, Bağ-Kur’luya ara zam kapıda! Ocak 2024’ten önce DİP maaşlar şekillenecek! 7.500 TL alana 9.894 TL…

Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

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Emekliye ilaç gibi gelecek müjde! SSK, Bağ-Kur’luya ara zam kapıda! Ocak 2024’ten önce DİP maaşlar şekillenecek! 7.500 TL alana 9.894 TL…

EMEKLİYE ARA ZAM NE ZAMAN?

Çalışma Bakanlığı'nın yapacağı çalışma Başkan Erdoğan'a sunulacak. Hem artış hem yürürlüğe gireceği tarih için son kararı Başkan Erdoğan verecek.