Emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü! Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Oransal zam, KÖK aylık, seyyanen zam...

Türkiye'de emeklilere yılda iki kez olmak üzere maaş zammı uygulanıyor. 16 milyon içerisinde emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar da bulunuyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş artışları ise enflasyon rakamları doğrultusunda belirleniyor. Milyonlarca emekliyi kapsayan bu uygulama ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar destekleniyor. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile birlikte bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon da maaşlara ekleniyor. İşte, emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü...