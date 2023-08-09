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Haberler Galeri Emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü! Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Oransal zam, KÖK aylık, seyyanen zam...

Emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü! Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Oransal zam, KÖK aylık, seyyanen zam...

Türkiye'de emeklilere yılda iki kez olmak üzere maaş zammı uygulanıyor. 16 milyon içerisinde emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar da bulunuyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş artışları ise enflasyon rakamları doğrultusunda belirleniyor. Milyonlarca emekliyi kapsayan bu uygulama ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar destekleniyor. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile birlikte bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon da maaşlara ekleniyor. İşte, emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023 06:29
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Emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü! Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Oransal zam, KÖK aylık, seyyanen zam...

Emeklilere yönelik maaş artışları Türkiye'de önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Her yıl, Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen bu artışlar, enflasyon verilerine göre şekilleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için artış oranı, son 6 aylık enflasyonun yansımasıyla belirleniyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının yanı sıra bir önceki dönemin enflasyon oranının üzerindeki artışla maaşları güncelliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü! Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Oransal zam, KÖK aylık, seyyanen zam...

EMEKLİ ZAMMI VE REFAH PAYI UYGULAMASI

Son dönemde yapılan bir uygulama ile bu artış oranlarına refah payı da eklenerek zam oranları yükseltiliyor. Ocak 2023'de 15 puanlık refah payı eklenmiş Temmuz ayında ise 7.45 puanı bulan bir iyileştirme yapılmıştı.

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Emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü! Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Oransal zam, KÖK aylık, seyyanen zam...

Ocak ayında 6 aylık enflasyon yüzde 15 civarında çıkmasına rağmen emeklilerin zam oranı yüzde 30'a çıkartılmıştı. Temmuz ayında ise 6 aylık enflasyon 19.77 çıkmış SSK ve Bağ-Kurlulara 5.23 iyileştirme yapılarak yüzde 25 zam oranı uygulanmıştı.

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Emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü! Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Oransal zam, KÖK aylık, seyyanen zam...

Memur emeklileri için ise enflasyon farkı ile artış yüzde 17.55'e ulaşmış ancak burada da 7.45 puanlık iyileştirme ile yüzde 25 uygulanmıştı. Dolayısıyla enflasyonun üzerinde yapılan bu oransal ya da seyyanen artışlar refah payı olarak adlandırılıyor.

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Emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü! Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Oransal zam, KÖK aylık, seyyanen zam...

YÜZDE 25 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL UYGULANDI?

Gelelim kök aylık meselesine. Bir süredir devam eden refah payı artışı gibi pandemi döneminde başlatılan yeni bir uygulama da taban maaşın artırılması oldu. Önce 1000 TL ile başlayan taban maaş artışı 1.500 TL, 3.500 TL, 5.500 TL ve son olarak da 7.500 TL olarak uygulandı.