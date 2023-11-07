07 Kasım 2023, Salı
Emekliye ek zamda 2 formül! Milyonlar bekliyor! Enflasyona ek verilecek
SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca kişi ocak ayına sayılı gün kala gözünü yapılacak maaş zammına çevirdi. Ocak ayında gelecek 6 aylık enflasyon oranı tahmini olarak yüzde 37-41 arasında beklenirken, iyileştirmenin de aynı ay içerisinde yapılması bekleniyor. Emekliye yapılacak ek zamda 2 formül ön plana çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.11.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 09:53
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