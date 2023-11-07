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Emekliye ek zamda 2 formül! Milyonlar bekliyor! Enflasyona ek verilecek

SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca kişi ocak ayına sayılı gün kala gözünü yapılacak maaş zammına çevirdi. Ocak ayında gelecek 6 aylık enflasyon oranı tahmini olarak yüzde 37-41 arasında beklenirken, iyileştirmenin de aynı ay içerisinde yapılması bekleniyor. Emekliye yapılacak ek zamda 2 formül ön plana çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.11.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 09:53
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Emekliye ek zamda 2 formül! Milyonlar bekliyor! Enflasyona ek verilecek

Emeklilerin Ocak zammı yaklaşıyor. Emekliler hem maaşlarına eklenecek enflasyon zammını hem de yapılacak iyileştirmeyi heyecanla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon gösterecek.

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Emekliye ek zamda 2 formül! Milyonlar bekliyor! Enflasyona ek verilecek

Bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.41 çıktı. Geriye 2 aylık veri kalırken; 2023 yılı enflasyonuna ilişkin tahminler yüzde 65 ile 68.73 arasında bulunuyor.

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Emekliye ek zamda 2 formül! Milyonlar bekliyor! Enflasyona ek verilecek

Yüzde 65 tahminine göre yüzde 37.76'lık, yüzde 68.73 tahminine göre de 40.87'lik bir emekli zammı bekleniyor. Kesin oran ise 3 Ocak'ta belli olacak. Çıkacak oran tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak.

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Emekliye ek zamda 2 formül! Milyonlar bekliyor! Enflasyona ek verilecek

REFAH PAYI GELİR Mİ?
Emeklilere bir artış da iyileştirme çalışmaları kapsamında belirleniyor. İyileştirmenin de Ocak'ta enflasyon zammıyla birlikte devreye alınması bekleniyor. Burada 2 formül öne çıkıyor.

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Emekliye ek zamda 2 formül! Milyonlar bekliyor! Enflasyona ek verilecek

İlki refah payı eklenerek enflasyon zammının yükseltilmesi, ikincisi de halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması. Bu ikisinden biri hayata geçirilebileceği gibi, ikisi birden de devreye alınabilecek.