12 Ocak 2024, Cuma
Emekliye ek ödeme yükseldi! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…
Ocak 2024 itibariyle emeklilere sevindirici bir haber geldi. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, bankalar özel avantajlı kampanyalarını duyurarak emeklilere çeşitli imkanlar sunacak. Bu çerçevede, emeklilere özel olarak 15 bin TL'ye kadar ek ödeme fırsatı sağlanacak. İşte 2024 Ocak ayı banka promosyon ödeme miktarları.
Giriş Tarihi: 12.01.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 08:13
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