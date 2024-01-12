Emekliye ek ödeme yükseldi! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

2024 yılının başında, Türkiye'deki bankalar emekli maaşlarına yönelik cömert promosyon kampanyalarını duyurmaya başladı. Bu kampanyalar, yeni yılın ilk günlerinde açıklanarak Ocak ayındaki maaş artışlarıyla birlikte daha da genişledi, böylece emeklilere ve maaş sahiplerine çeşitli önemli fırsatlar sunuldu. Bankaların attığı bu adımlar, emeklilerin ve maaş sahiplerinin finansal durumlarına olumlu katkı sağlama amacını taşıyor.