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Haberler Galeri Emekliye ek ödeme arttı! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

Emekliye ek ödeme arttı! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

2024 yılına girilmesiyle birlikte, emekliler için sevindirici bir haber geldi. Bankalar, yeni yıla özel olarak emeklilere özel avantajlı kampanyalarını duyurdu. Emeklilere özel olarak sunulan bu kampanyalar arasında 15 bin TL'ye kadar ek ödeme imkanı öne çıkıyor. Emekliler, bu fırsatlarla maddi açıdan rahatlamalarının yanı sıra çeşitli banka promosyonlarından da yararlanabilecekler. İşte 2024 Ocak ayı banka promosyon ödeme miktarları

Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 10:31
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Emekliye ek ödeme arttı! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

2024 yılının başlangıcında Türkiye'deki bankalar, emekli maaşlarına yönelik kapsamlı promosyon kampanyalarını duyurmaya başlıyor. Yeni kampanyalar, Ocak ayındaki maaş artışlarıyla birlikte daha da genişleyerek, emeklilere ve maaş sahiplerine önemli fırsatlar sunuyor. Bu gelişme, finansal anlamda emeklilere sağlanan avantajların artarak devam ettiğini gösteriyor. Bankalar geniş kapsamlı promosyonlar ile, emeklilerin yanı sıra maaş sahiplerine de çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek ödeme arttı! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

EMEKLİLERE ÖZEL: CAZİP PROMOSYONLAR VE EK GELİR İMKANLARI

Bu yılın öne çıkan özelliklerinden biri, emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarından yararlanabilmesi. Kampanyalar kapsamında, emekliler 15 bin liraya varan promosyonlar elde edebiliyor. Bankalar, müşterilerine otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla alışveriş yapma gibi çeşitli şartlarla daha yüksek promosyon ödeme imkanı da tanıyor.

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Emekliye ek ödeme arttı! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

OCAK MAAŞ ZAMMI ETKİSİ VE YÜKSELEN PROMOSYONLAR

Ocak ayıyla birlikte maaşlarda beklenen yüzde 49.25 oranındaki zam, promosyon tutarlarının artmasına neden olacak. Bankaların, aylıklardaki bu yükselişe paralel olarak kampanyalarını genişletmeleri bekleniyor. Ayrıca, birçok kişi maaş dilimlerinde yükselerek daha yüksek promosyonlar kazanma şansını elde edecek.

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Emekliye ek ödeme arttı! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARI: HANGİ BANKA NE SUNUYOR?

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Emekliye ek ödeme arttı! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma sözü verenlere 3 bin ila 5 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.