Emekliye ek ödeme arttı! 10 bin TL maaş alana 15 bin TL ek ödeme hemen hesaplara yatacak! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı için…

2024 yılına girilmesiyle birlikte, emekliler için sevindirici bir haber geldi. Bankalar, yeni yıla özel olarak emeklilere özel avantajlı kampanyalarını duyurdu. Emeklilere özel olarak sunulan bu kampanyalar arasında 15 bin TL'ye kadar ek ödeme imkanı öne çıkıyor. Emekliler, bu fırsatlarla maddi açıdan rahatlamalarının yanı sıra çeşitli banka promosyonlarından da yararlanabilecekler. İşte 2024 Ocak ayı banka promosyon ödeme miktarları