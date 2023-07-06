06 Temmuz 2023, Perşembe
Emekliye bayramı yaşatacak! 5 Temmuz 2023 emekli zammı netleşti! TÜİK AÇIKLADI! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...
Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşlara kilitlendi. 4 milyonun üzerinde memur ve 16 milyona yakın emekli için temmuz zammı netleşti. Bu zammın belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri önemli bir rol oynuyor. Memur ve memur emeklileri için ikinci altı ay zammına ek olarak enflasyon farkı da hesaplandı. İşte, 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...
Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 08:37
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