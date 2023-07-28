Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00’ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu! 7.500, 8.125, 8.750 TL....

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan düzenleme ile 6 aylık dönemde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Meclis onayından geçen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama, en düşük maaşın 7 bin 500 lira olduğu durumu koruyarak emeklilerin kazancına katkı sağlayacak. Ayrıca tek seferlik maaşa ek 10 bin TL'ye varan ödeme almak mümkün. İşte detayları...