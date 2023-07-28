HaberlerGaleriEmekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00'ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu! 7.500, 8.125, 8.750 TL....
Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00'ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu! 7.500, 8.125, 8.750 TL....
Yeni düzenlemeye göre, 2023 Temmuz ile 2024 Ocak ayları arasında memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık dönemde yüzde 25 oranında zam aldı. Meclis tarafından onaylanan bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük maaşın 7 bin 500 lira olduğu uygulama devam ederken emeklinin kazancına kazanç katlayacak liste yayımlandı. İşte detayları...