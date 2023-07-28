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Haberler Galeri Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00'ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu! 7.500, 8.125, 8.750 TL....

Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00'ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu! 7.500, 8.125, 8.750 TL....

Yeni düzenlemeye göre, 2023 Temmuz ile 2024 Ocak ayları arasında memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık dönemde yüzde 25 oranında zam aldı. Meclis tarafından onaylanan bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük maaşın 7 bin 500 lira olduğu uygulama devam ederken emeklinin kazancına kazanç katlayacak liste yayımlandı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2023 18:53
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Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00’ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu! 7.500, 8.125, 8.750 TL....

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan düzenleme ile 6 aylık dönemde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Meclis onayından geçen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama, en düşük maaşın 7 bin 500 lira olduğu durumu koruyarak emeklilerin kazancına katkı sağlayacak. Ayrıca tek seferlik maaşa ek 10 bin TL'ye varan ödeme almak mümkün. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00’ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu! 7.500, 8.125, 8.750 TL....

Emeklilerin maaş kazancını arttırması mümkün. Bunun en temel yolu banka promosyonlarından geçiyor. 10.000 TL'ye ulaşan promosyon ödemeleri her ay değişiklik gösterebiliyor. O yüzden bu ayın kazancından yararlanabilmek için son tarih 31 Temmuz. İşte banka banka promosyon listesi...

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Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00’ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu! 7.500, 8.125, 8.750 TL....

TÜRKİYE FİNANS

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödüyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.499 lira arası olanlara 1.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 1.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor.

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Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00’ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu! 7.500, 8.125, 8.750 TL....

KUVEYT TÜRK

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira promosyon ödüyor. Kart ile yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişlerine 20 lira puan hediye ediyor.

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Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00’ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu! 7.500, 8.125, 8.750 TL....

VAKIFBANK

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödüyor.