Emekliye 6.380 TL, memura 13.160, işçiye 10.240 TL MAAŞ! 4A,4B,4C'lilere ARA ZAM- BAYRAM İKRAMİYESİ!

Emekli ve memurun yeni yıl maaşları zamlı olarak ödenmeye devam ederken, gözler Temmuz ayında yatırılacak maaşlara çevrildi. Temmuz ayında verilecek maaşlara ek zam beklentisi başladı. Toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alan memurlar iki aylık enflasyon farkı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 4a,4b,4c'liye ara zam yapılacak mı? Temmuz maaşları ne kadar olacak? İşte, ayrıntılar...