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Haberler Galeri Emekliye %58'lik kök zam aralandı! SGK SSK, Tarım, BAĞKUR'lunun maaşına intibaksız 3’lü artış formülü! 1999-2000-2008 sonrası...

Emekliye %58'lik kök zam aralandı! SGK SSK, Tarım, BAĞKUR'lunun maaşına intibaksız 3’lü artış formülü! 1999-2000-2008 sonrası...

Emeklilik öncesinde alınacak stratejik adımlar ve elde edilecek haklar, emekli maaşlarının olumlu yönde etkilenmesini sağlayabilir. Yılda iki kez gerçekleşen zamların yanı sıra emekliler, ek iyileştirmelerden yararlanma fırsatları elde edebiliyorlar. Bu bağlamda, emeklilik öncesinde finansal planlama, yatırım tercihleri ve haklar konusunda doğru bilgilendirme, emekli adaylarının maddi güvencesini artırmada kritik bir rol oynamaktadır. Yüksek maaş almak isteyenler için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 07:53
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Emekliye %58’lik kök zam aralandı! SGK SSK, Tarım, BAĞKUR’lunun maaşına intibaksız 3’lü artış formülü! 1999-2000-2008 sonrası...

Emeklilere daha yüksek aylık kazanma imkanı sunan 3'ü 1 arada hesaplama yapıldı. Ocak ayındaki zam oranlarına ek olarak yapılan iyileştirmeler sayesinde emekli maaşları yüzde 30 gibi önemli bir artış yaşadı. Yılda iki kez uygulanan zam oranlarının yanı sıra, ek iyileştirmeler de emekli aylıklarının şekillenmesinde rol oynuyor. Emekli maaşlarını artırmak isteyen bireyler için ise çeşitli stratejiler ve adımlar bulunuyor. İşte 1999-2000-2008 sonrasına yüksek maaş kılavuzu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %58’lik kök zam aralandı! SGK SSK, Tarım, BAĞKUR’lunun maaşına intibaksız 3’lü artış formülü! 1999-2000-2008 sonrası...

Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı yansıtılıyor. Ayrıca ek iyileştirmelerle de zam oranları yükseltilebiliyor.

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Emekliye %58’lik kök zam aralandı! SGK SSK, Tarım, BAĞKUR’lunun maaşına intibaksız 3’lü artış formülü! 1999-2000-2008 sonrası...

YILDA İKİ KEZ ZAM

Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.4, memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 çıkan zam oranları, ek iyileştirmeyle yüzde 30'a yükseltilmişti. Bu ay da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan Temmuz maaş artışları yüzde 25'e çekildi. Ayrıca geçtiğimiz Nisan ayında da en düşük emekli aylığı ödemesi ek ödeme dahil 7 bin 500 lira çıkarıldı. Maaşı artışları için süreç böyle işlerken, emekli aylığını yükseltmek için çalışırken alınacak önlemler de bulunuyor.

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Emekliye %58’lik kök zam aralandı! SGK SSK, Tarım, BAĞKUR’lunun maaşına intibaksız 3’lü artış formülü! 1999-2000-2008 sonrası...

EN ÖNEMLİSİ KAZANÇ

Emekli aylığını belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç. Yani çalışanın brüt maaşı. Brüt maaşı yüksek olan çalışanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor. Bu nedenle yüksek kazancın emekli aylığa yansıması için bordroda tam olarak gösterildiğine dikkat etmek gerekiyor.

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Emekliye %58’lik kök zam aralandı! SGK SSK, Tarım, BAĞKUR’lunun maaşına intibaksız 3’lü artış formülü! 1999-2000-2008 sonrası...

Eğer ikramiye, prim, kira yardımı gibi düzenli nakit ödemeler varsa, bunların da brüt kazanca eklenmesi sağlanmalı. Bu yolla da prime esas kazanç yükseleceğinden, emekli aylığı da artıyor. Eğer imkan varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak da prime esas kazancını yükseltiyor. Kaç yerde sigortalı olunursa olunsun 1 ay '30 gün' sayılıyor yani prim gün sayısı değişmiyor ama kazançlar büyüyor. Bu da emekli aylığına yansıyor.