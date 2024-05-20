Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu yenilendi! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...

Emekliler ve Memurlar İçin Yeni Zam Dönemi:

Emekliler ve memurlar için Temmuz ayı, maaşlarda değişikliklerin yaşanacağı bir döneme işaret ediyor. Ocak ayında yüzde 49.25 oranında eşit zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, yeni zam oranlarını bekliyor. Maaş artışlarının belirleyicisi ise enflasyon oranları olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon kadar artış alırken, memurlar ve memur emeklileri, Ocak ayındaki yüzde 15'lik zamın üzerine eklenen enflasyon oranını fark olarak alacaklar. Ek olarak, yüzde 10'luk toplu sözleşme artışı da gündemde.