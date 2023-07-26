Emekliye %25 zamlı maaş kazanç kapısı açıldı! Sabah 8’de açıklandı! 7.500’e +6.250 TL ödeme! Başvuran alıyor! 7.200, 7.687, 8.125 TL...
Emekli maaşlarına gelen %25 zammın ardından o ödemeler de yeniden revize edildi. Sabah gelen son dakika bilgisine göre milyonlarca emekli için oranlar yeniden şekillendi. Kazancına kazanç eklemek isteyen EYT, SSK, BAĞKUR ve 4C'lilere ödeme listesi çıktı. Başvurmanız yeteli. İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 26.07.2023
09:09 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
09:22
Emeklilere yapılan %25'lik zam düzenlemesiyle birlikte maaşlarda olumlu bir artış gerçekleşti. Temmuz ayıyla birlikte geçerli olan ek ödemelerle birlikte milyonlarca emekli, artan maaşlarıyla ilk ödemelerini almaya başladı. Maaşlara gelen zamla birlikte o ödemelerde yeniden şekillendi. İşte SSK, BAĞKUR, EYT, 4C'lilere özel ödeme listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
AKBANK
Ay sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 4.200 lira, 3.500-7.499 lira arası olanlara 4.850 lira, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.250 lira, 10.000 lira ve fazla olanlara 7.000 lira ödüyor.
İŞ BANKASI
Maaş aralığı 0 - 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
Maaş aralığı 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
Maaş aralığı 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL tutarında promosyon ödenecek.
GARANTİ BBVA
Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500 lira, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250 lira, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750 lira, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor.