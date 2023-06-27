Emekliye: 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Emekli Temmuz zam oranı çıktı! Oransal, seyyanen, refah payı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Enflasyon oranları için TÜİK tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından yeni zam oranı netleşmiş olacak. 2023 yılı asgari ücret ara zammının yüzde 34 olarak açıklanmasının üzerine gözler emeklilerin maaşlarında yapılacak artışa çevrildi. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş hesaplaması için son gelişmeler!