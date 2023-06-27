HaberlerGaleriEmekliye: 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Emekli Temmuz zam oranı çıktı! Oransal, seyyanen, refah payı...
Emekliye: 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Emekli Temmuz zam oranı çıktı! Oransal, seyyanen, refah payı...
SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında belilrlenen oranda zam uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranı bu noktada belirleyici etken olacak. Enflasyon artışı ve refah payı ile maaşlarda ciddi artış yaşanacak. Maaş artışında 3 formül üzerinde duruluyor. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, yeni oranla emekli maaş hesaplamaları!