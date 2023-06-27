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Haberler Galeri Emekliye: 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Emekli Temmuz zam oranı çıktı! Oransal, seyyanen, refah payı...

Emekliye: 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Emekli Temmuz zam oranı çıktı! Oransal, seyyanen, refah payı...

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında belilrlenen oranda zam uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranı bu noktada belirleyici etken olacak. Enflasyon artışı ve refah payı ile maaşlarda ciddi artış yaşanacak. Maaş artışında 3 formül üzerinde duruluyor. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, yeni oranla emekli maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 15:54
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Emekliye: 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Emekli Temmuz zam oranı çıktı! Oransal, seyyanen, refah payı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Enflasyon oranları için TÜİK tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından yeni zam oranı netleşmiş olacak. 2023 yılı asgari ücret ara zammının yüzde 34 olarak açıklanmasının üzerine gözler emeklilerin maaşlarında yapılacak artışa çevrildi. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş hesaplaması için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye: 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Emekli Temmuz zam oranı çıktı! Oransal, seyyanen, refah payı...

Asgari ücrete yüzde 34 oranında uygulanan ara zam sonrasında gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi.

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Emekliye: 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Emekli Temmuz zam oranı çıktı! Oransal, seyyanen, refah payı...

TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranları sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı netleşmiş olacak. Bu süreçte 3 formül üzerinde duruluyor.

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Emekliye: 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Emekli Temmuz zam oranı çıktı! Oransal, seyyanen, refah payı...

İŞTE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN 3 FORMÜL;

1- Oransal zam

2- Seyyanen

3- Kademeli artış

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Emekliye: 11.849 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Emekli Temmuz zam oranı çıktı! Oransal, seyyanen, refah payı...

Emekli maaş zammının yanı sıra refah payı artışının da düzenleme içinde olması bekleniyor.