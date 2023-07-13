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Haberler Galeri Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...

Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...

Emeklilerin zam oranının belirlenmesiyle birlikte, maaş hesaplamaları da başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %19.77'den %25'e yükseltildi. Ancak, bu zamdan etkilenen ve halihazırda 7 bin 500 lira ödeme alan emekliler için nasıl bir düzenleme yapılacağı merak konusu oldu. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:21
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Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...

Memur ve emeklilerin zam oranları netleşti. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %19.77 olarak belirlendi. Aynı dönemde memurlara yapılacak zam ise %17.55 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarının iyileştirilmesi talimatı üzerine harekete geçen hükümet, emekliye ek zam önergesini kabul etti ve bu önerge torba yasaya eklendi. Yapılan düzenlemeye göre, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %25 zam alacaklar. İşte emeklilere yeni maaş hesabı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...

Emekli ve memur zammıyla ilgili düzenlemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta yasalaşacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemelere göre, memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları %25 oranında artırılacak. Diğer yandan daha önce açıklandığı üzere en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak.

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Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...

Memur maaşlarına yapılan zam, memurlar için önemli bir artış getirdi. Yüzde 17,55 enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına ek olarak 8,077 TL seyyanen artış yapıldı. Yeni zamlarla birlikte kamuda çalışan uzman memur 22,938 lira, uzman öğretmen 29,538 lira, 4/1 öğretmen 26,654 lira, polis memuru 29,525 lira, profesör 48,124 lira ve hizmetli 20,376 lira maaş alacak.

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Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen seyyanen zam oranı gösterge ile belirlendi. Yeni maaş katsayısı üzerinden yapılan hesaplamayla bütün memurlara Temmuz itibariyle aylık 8,138 lira ilave ödeme yapılacak. Bu rakamda damga vergisi hariç kesinti olmayacak.

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Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...

2023 yılının ilk yarısında enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olarak belirlendi.