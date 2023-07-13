13 Temmuz 2023, Perşembe
Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...
Emeklilerin zam oranının belirlenmesiyle birlikte, maaş hesaplamaları da başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %19.77'den %25'e yükseltildi. Ancak, bu zamdan etkilenen ve halihazırda 7 bin 500 lira ödeme alan emekliler için nasıl bir düzenleme yapılacağı merak konusu oldu. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:21
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