Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...

Memur ve emeklilerin zam oranları netleşti. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %19.77 olarak belirlendi. Aynı dönemde memurlara yapılacak zam ise %17.55 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarının iyileştirilmesi talimatı üzerine harekete geçen hükümet, emekliye ek zam önergesini kabul etti ve bu önerge torba yasaya eklendi. Yapılan düzenlemeye göre, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %25 zam alacaklar. İşte emeklilere yeni maaş hesabı!