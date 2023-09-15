Emekliye 10 bin TL'ye varan promosyon: Bağ-Kur ve SSK’lılara özel HalkBank, Ziraat, VakıfBank, Garanti, İş Bankası, TEB, QNB, Yapı Kredi, Akbank, promosyon tablosu

Emekli promosyon ödeme tablosu baştan aşağı değişebilir. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için özel ve kamu bankaları en yüksek promosyon miktarını 10 bin TL ve üzeri olarak belirlemişti. Emekli maaşlarının 10 bin TL'ye yükseleceği yönündeki söylentiler ise en yüksek ödemeyi en düşük ödeme haline getiriyor. İşte güncel Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank güncel promosyon miktarları...