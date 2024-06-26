Emekliye 1 maaş ikramiye gibi ödeme! Cepler yine BAYRAM edecek

Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği müjdeli haber sonunda geldi. Temmuz ayı ile birlikte yapılacak zamların yanı sıra, bankalar da emeklilere sundukları promosyonlar ile dikkat çekiyor. Kurban Bayramı dönüşü ay sonuna kadar başvuru yapan 4A, 4B, 4C, SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı memur emeklileri, EYT emeklileri dâhil herkes bu fırsatlardan yararlanabilecek. İşte detaylar ve en yüksek promosyon veren bankalar...