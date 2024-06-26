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Emekliye 1 maaş ikramiye gibi ödeme! Cepler yine BAYRAM edecek

Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği müjdeli haber sonunda geldi. Temmuz ayı ile birlikte yapılacak zamların yanı sıra, bankalar da emeklilere sundukları promosyonlar ile dikkat çekiyor. Kurban Bayramı dönüşü ay sonuna kadar başvuru yapan 4A, 4B, 4C, SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı memur emeklileri, EYT emeklileri dâhil herkes bu fırsatlardan yararlanabilecek. İşte detaylar ve en yüksek promosyon veren bankalar...

Giriş: 26.06.2024 10:29 Güncelleme: 26.06.2024 10:32
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Emekliye 1 maaş ikramiye gibi ödeme! Cepler yine BAYRAM edecek

Emeklilerin maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi.

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Emekliye 1 maaş ikramiye gibi ödeme! Cepler yine BAYRAM edecek

3 Temmuz tarihinde açıklanacak olan 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması ile ilk 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek ve bu oran üzerinden emeklilerin alacağı maaş zamları kesinleşecek. Bu zam oranları, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmede önemli bir rol oynayacak.

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Emekliye 1 maaş ikramiye gibi ödeme! Cepler yine BAYRAM edecek

Bankaların Promosyon Yarışı

Bankalar, emeklilerin zamlı maaşları belirlenmeden önce kesenin ağzını açtı ve en yüksek promosyon yarışı başladı. Bayram dönüşü Haziran ayı sonuna kadar anlaşma yapan emekliler, 1 maaş ikramiye tutarı kadar ödeme alabilecekler. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

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Emekliye 1 maaş ikramiye gibi ödeme! Cepler yine BAYRAM edecek

Yapı Kredi ve ING Bank

Şu anda en yüksek promosyon veren bankalar arasında Yapı Kredi ve ING Bank ilk sırada yer alıyor. Her iki banka da ek promosyon ödemeleri ile toplamda 18 bin TL'ye varan ödeme yapıyor.

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Emekliye 1 maaş ikramiye gibi ödeme! Cepler yine BAYRAM edecek

Kamu Bankaları ve Diğer Özel Bankalar

Kamu bankaları ise SGK tarafından açıklanan emekli maaşı promosyonu tutarı olan 12 bin TL'yi öderken, Türkiye Finans Bankası emeklilere 14 bin 500 TL ödeme yapıyor.