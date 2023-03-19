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Haberler Galeri Emeklinin zamlı Temmuz maaş tablosu netleşti! Güncelleme geldi, SSK 2000 öncesi 6896 TL Bağkurluya 6.175 TL! En düşük emekli maaşı ise...

Emeklinin zamlı Temmuz maaş tablosu netleşti! Güncelleme geldi, SSK 2000 öncesi 6896 TL Bağkurluya 6.175 TL! En düşük emekli maaşı ise...

Emekli ve memur maaş zammı için TÜİK tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 2 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anket sonuçları da açıklandı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 13,18 olarak hesaplandı. Hal böyle olunca en düşük emekli maaşında da güncellemeye gidilecek. Ek zam ve intibak düzenlemesi için atılacak adımlar da yakından takip ediliyor. İşte, memur ve emekliler için temmuz zammı hesabı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 18:51
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Emeklinin zamlı Temmuz maaş tablosu netleşti! Güncelleme geldi, SSK 2000 öncesi 6896 TL Bağkurluya 6.175 TL! En düşük emekli maaşı ise...

Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekli ve memurlar Temmuz ayı için beklemeye geçti. 2 aylık enflasyon verisi geçtiğimiz haftalarda TÜİK tarafından açıklandı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 3 aylık enflasyon yüzde 13,18 olarak tahmin edildi. Hal böyle olunca,"Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, maaşlara yeni zam hesabı

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin zamlı Temmuz maaş tablosu netleşti! Güncelleme geldi, SSK 2000 öncesi 6896 TL Bağkurluya 6.175 TL! En düşük emekli maaşı ise...

Gelecek 12 ay için enflasyon yüzde 30,75 olacağı öngörüsü yapılsa da daha ocak ayında 6.65, şubat ayında 3,15 oranında gelen enflasyon, bu oranın aşılacağının işareti kabul ediliyor.

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Emeklinin zamlı Temmuz maaş tablosu netleşti! Güncelleme geldi, SSK 2000 öncesi 6896 TL Bağkurluya 6.175 TL! En düşük emekli maaşı ise...

Şu ana kadar 2023'ün ilk yarısında sadece Ocak ve Şubat ayının enflasyon oranı açıklandı.

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Emeklinin zamlı Temmuz maaş tablosu netleşti! Güncelleme geldi, SSK 2000 öncesi 6896 TL Bağkurluya 6.175 TL! En düşük emekli maaşı ise...

Bu iki aylık oran 9,80. TCMB'nin mart ayı piyasa katılımcı anketindeki TÜFE enflasyon beklentisi 0,88 puan artarak 37,72 olarak gösterilmişti. Bu oranın yaklaşık 4'te 1'ine 2 ayda ulaşıldı.

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Emeklinin zamlı Temmuz maaş tablosu netleşti! Güncelleme geldi, SSK 2000 öncesi 6896 TL Bağkurluya 6.175 TL! En düşük emekli maaşı ise...

Ocak ayında yüzde 30 zam alan memur ve memur emeklileri, Ocak ayının enflasyonunun 6,65, şubat ayının ise 3,15 çıkmasının ardından sıradaki 4 ayın enflasyon oranlarını bekliyor.