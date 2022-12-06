06 Aralık 2022, Salı
Emeklinin ZAMLI maaş tablosu netleşti! 3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emekli aylığı...
Emekli Ocak zammı için geri sayım sürerken, yeni maaşlar için ipucu gelmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile emekli maaş zammı için hesaplamalar yapıldı. Temmuz ayında maaşlara yapılan zam oranı yüzleri güldürürken, gözler Ocak ayına çevrildi. TÜFE'deki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Hal böyle olunca, emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte, 3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar için zamlı maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 06.12.2022 18:44
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